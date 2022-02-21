Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в часть регионов России

В Европейскую часть России морозы могут вернуться в начале марта. Понижение температуры в части регионов спрогнозировал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует «Интерфакс».

«Предварительно, существует вероятность заметная, что в первой половине марта температура будет понижаться до минус 10-13 градусов ночью», — рассказал Вильфанд. По его словам, такая погода в начале марта — типичное явление. Потепление в некоторых регионах связано с переносом теплых воздушных масс, объяснил он.

Метеоролог спрогнозировал, что предстоящие понижения температуры станут эпизодическими, но на этой неделе столбик термометра будет выше нормы. 23 февраля днем воздух прогреется до плюс 2-4 градусов, ночью — от нуля до трех градусов тепла, рассказал синоптик. Он добавил, что такая погода на 7-9 градусов выше нормы и характерна для начала апреля.

«И уже во второй половине недели, в ночь на четверг, на пятницу, — температуры с легким морозцем, до минус 3-8 градусов. А в пятницу — до минус 10. Дневные температуры будут от нуля до плюс двух», — сказал метеоролог.

Ранее глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил часть россиян об «урагане, который сносит все». По его словам, циклон, который бушует в Тихом океане, принесет непогоду на Сахалин, Камчатку и Курильские острова, а также в Хабаровский и Приморский края.