Студент раскрыл секрет похудения на 63 килограмма за 13 месяцев

Весивший 137 килограммов студент из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, рассказал о похудении на 63 килограмма и раскрыл секрет успеха. Его историю публикует Times of India.

По словам 22-летнего Малая Пандея, он всегда любил вкусно поесть и полежать на диване. Особенно индиец уважал печенье, чипсы, куриные наггетсы, пиццу и гамбургеры. До начала пандемии Пандей весил 125 килограммов, однако это его не слишком тревожило. Все изменилось, когда он набрал 12 килограммов и перестал влезать в одежду. Располневший молодой человек столкнулся с насмешками со стороны сверстников и решил сбросить лишний вес.

В течение 13 месяцев Пандей правильно питался и тренировался. На завтрак он ел овсяные хлопья с бананом, выпивал горячую воду с лаймом и съедал либо гранат, либо два небольших яблока. Он обедал одной лепешкой из пшеничной муки, овощным рагу или овощным пряным супом, а также небольшой миской творога с коричневым сахаром. Индиец ужинал салатом с яичными белками.

Пять раз в неделю молодой человек пробегал по пять километров и 45 минут тренировался, в основном отдавая предпочтения кардио-упражнениям. После занятий он выпивал протеиновый коктейль и иногда съедал небольшое яблоко.

Пандей отметил, что на пути изменений его мотивацию поддерживало отражение в зеркале и просмотр старых фотографий, на которых он был в большом весе. Также индиец перестал лежать на диване и играть в игры целыми днями, он смог приучить себя к ранним подъемам, начал раньше ложиться спать и стал значительно больше двигаться.

Ранее сообщалось, что житель американского города Миннеаполис, штат Миннесота, похудел на 25 килограммов благодаря бегу и подсчету калорий. 47-летний бизнесмен Скотт Стадхем весил 127 килограммов и едва мог пройти даже 100 метров.