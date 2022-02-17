127-килограммовый мужчина похудел на 25 килограммов и раскрыл секрет успеха

Житель американского города Миннеаполис, штат Миннесота, похудел на 25 килограммов благодаря бегу и подсчету калорий. Секреты его успеха раскрыло издание Runners World.

Бизнесмен Скотт Стадхем, которому сейчас 47 лет, в 2013 году весил 127 килограммов и едва мог пройти даже 100 метров. Однажды его жена и двое детей захотели прогуляться, чтобы купить мороженое. Ему было тяжело ходить, поэтому он решил посидеть и попросил их принести ему мороженое. Оставшись в одиночестве, мужчина принял решение, что изменит свою жизнь и станет спортивным.

После этого случая Стадхем начал считать каждую потребляемую калорию и купил велосипед. Спустя два года после начала похудения мужчина принял участие в соревнованиях по триатлону Ironman. После этого он на время забросил спорт и постепенно вновь набрал вес.

Тогда Стадхем поставил себе новую цель: вновь принять участие в Ironman и сохранить форму после этого. Мужчина снова начал считать калории. На этот раз он радикально изменил свой рацион, сел на вегетарианскую диету и сбросил еще 25 килограммов.

Теперь Стадхем весит 97 килограммов и тренируется перед соревнованиями Ironman, которые пройдут в Португалии, тратя на это по 10 часов в неделю. Он активно использует мобильные приложения, чтобы записывать треки пробежек. «Друзья и семья называют меня атлетом. Иногда непросто нести это звание, но я учусь этому», — сказал он.

Мужчина заявил, что стал энергичнее и начал вести более гармоничный образ жизни. Ему нравится помогать другим похудеть и узнать больше о занятиях спортом.

Другим желающим добиться успеха в похудении Стадхем рекомендует не пробовать причудливые диеты: единственное, что помогло ему — это подсчет калорий. Процесс похудения, по его словам, лучше начинать медленно и ставить долгосрочные цели. Еще один совет — устраивать пробежки с друзьями.

Ранее сообщалось, что житель британского города Нит исключил из рациона хлеб, похудел на 48 килограммов и стал чемпионом по бодибилдингу. Он начал следовать принципам кето-диеты, исключил из рациона хлеб и стал проводить много времени в спортзале.