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Мужчина похудел на 48 килограммов и стал чемпионом по бодибилдингу

Мужчина исключил из рациона хлеб и похудел на 48 килограммов

Фото: Richard Smith

Житель британского города Нит исключил из рациона хлеб, похудел на 48 килограммов и стал чемпионом по бодибилдингу. Об этом сообщает Wales Online.

К 30 годам у Ричарда Смита диагностировали ожирение и диабет. Он ежедневно страдал от головной боли и хронической усталости, а из-за одышки ему с трудом удавалось подняться по лестнице. Хотя мужчине хотелось изменить свой образ жизни и избавиться от лишнего веса, ни одна диета, которую он пробовал, не помогала ему похудеть.

В конце концов Смит услышал о кето-диете, которая предполагает рацион с высоким содержанием жиров, умеренным количеством белка и почти полным отказом от углеводов. Он попытался следовать ее принципам, исключил из рациона хлеб и стал проводить много времени в спортзале. Этот трюк сработал, и мужчина начал худеть.

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После месяца кето-диеты Смит сбросил 12 килограммов, а через год похудел на 48 килограммов. «Еда, которую я считал полезной, например фрукты и гранола, оказалась вредной, — рассказывает он. — Кето-диета помогла мне избавиться от диабета, и я перестал страдать от мигрени».

Почувствовав себя более здоровым, Смит уволился с работы, открыл собственный магазин здоровой пищи и решил выучиться на диетолога, чтобы помогать другим бороться с лишним весом. Поскольку мужчина интересовался бодибилдингом, он начал принимать участие в соревнованиях. Позднее он смог пройти отбор для участия в британском чемпионате по бодибилдингу среди мужчин и одержать победу.

Ранее сообщалось, что весивший 165 килограммов житель английского района Молверн-Хилс, графство Вустершир, который не мог самостоятельно надеть носки, за год похудел на 69 килограммов. Он решил стать профессиональным боксером.

Алиса Дмитриева
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