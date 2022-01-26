165-килограммовый мужчина похудел на 69 килограммов и раскрыл секрет успеха

Весивший 165 килограммов житель английского района Молверн-Хилс, графство Вустершир, который не мог самостоятельно надеть носки, за год похудел на 69 килограммов. Секрет его успеха раскрыло издание Daily Mail.

29-летний Тоби Вермейр всегда страдал от лишнего веса. В какой-то момент во время обеда он начал съедать по четыре шоколадных батончика. Ими же англичанин питался по утрам и вечерам. За неделю мужчина съедал до 35 таких батончиков. Каждый батончик содержит 30 граммов сахара. Таким образом, англичанин съедал по меньшей мере по килограмму сахара в неделю.

Кроме того, каждое утро мужчина завтракал сосисками, яйцами и беконом, а также чипсами Pringles. На обед он заказывал две пиццы, а на ужин — китайскую еду навынос и хрустящие закуски. Калорийность его ежедневного рациона достигала десяти тысяч килокалорий.

Мужчина понял, что пора менять образ жизни, когда его вес достиг 165 килограммов. Он перестал есть фастфуд и сладости каждый день и сконцентрировался на старом увлечении боксом. Нарушить привычный образ жизни было непросто, но Вермейр уверен, что если бы ему не удалось это сделать, он бы «закормил себя насмерть».

Теперь на завтрак англичанин выпивает черный кофе, съедает кашу и половину протеинового батончика, на обед — рисовые хлебцы, фрукты, отварные яйца и протеиновый батончик. На ужин Вермейр ест карри из говядины или ягненка домашнего приготовления с рисом и цветной капустой или рыбу. Если на следующий день запланирована тренировка, мужчина готовит картошку в мундире. В общей сложности ежедневно мужчина потребляет две тысячи килокалорий.

Спустя год диеты и тренировок Вермейр похудел на 69 килограммов и решил стать профессиональным боксером. «Я участвовал в паре любительских состязаний и спарринговался с опытными профессионалами», — похвастался он.

Англичанин признался, что никогда не чувствовал себя счастливее. «Единственное, о чем я жалею — что не начал делать это раньше», — подчеркнул Вермейр.

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