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Девушка увидела себя на фотографии и похудела на 44 килограмма

Девушка отказалась от строгих диет, ела чипсы и сбросила 44 килограмма за три года

Фото: @liftsandguac

Девушка по имени Даниэла рассказала о похудении на 44 килограмма за три года из-за страха не влезть в спасательный жилет. Об этом сообщает Express.

Даниэла отметила, что решила сбросить лишний вес из-за проблем со здоровьем и дискомфорта в повседневной жизни: она с трудом завязывала шнурки и пропускала встречи с друзьями. Например, однажды она не пошла с ними на рафтинг, потому что боялась, что на ней не застегнется спасательный жилет. Переломным моментом стал эпизод, когда девушка увидела себя на фотографии и не поверила, что это она.

Любящая еду и готовку Даниэла отказалась от строгих изнуряющих диет: вместо этого она уменьшила размер порций и почти перестала покупать вредные продукты. «Пару раз в неделю я съедала целый пакет чипсов. Чипсы — это все еще еда, потребление которой я не могу контролировать: я всегда доедаю пакет, если знаю, что он есть дома, поэтому я не держу их в квартире», — объяснила она.

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Процесс похудения занял три года, но Даниэла и не рассчитывала на быстрый результат — у нее был богатый опыт неэффективных краткосрочных диет. Девушка призналась, что довольна преображением: теперь она может носить любую одежду и с удовольствием смотреть на свои фотографии. Новый образ жизни положительно сказался и на состоянии здоровья.

«Я всегда говорю людям, что путь к похудению — это не столько вес, сколько работа над собой и внутренний рост. Моя жизнь полна свободы. Я больше не чувствую себя в ловушке», — заключила девушка.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Техас не смогла найти подходящее свадебное платье и за два года похудела на 50 килограммов благодаря дефициту калорий и силовым тренировкам. 26-летняя парикмахер Мередит Хатсон весила 116 килограммов.

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Евгения Черкасова
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