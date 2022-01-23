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Женщина не смогла найти подходящее свадебное платье и похудела на 50 килограммов

Женщина сбросила 50 килограммов благодаря дефициту калорий и силовым тренировкам

Фото: @_getfitwithmer_

Жительница американского штата Техас не смогла найти подходящее свадебное платье и за два года похудела на 50 килограммов благодаря дефициту калорий и силовым тренировкам. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя парикмахер Мередит Хатсон весила 116 килограммов. Женщина рассказала, что всю жизнь испытывала проблемы с лишним весом. Она пробовала различные диеты, но ей удавалось лишь на время сбросить вес, после чего килограммы возвращались.

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«В 24 года я столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, которые заставили меня задуматься о будущем. Каждый день меня мучили головные боли, сыпь, головокружение. Врачи не могли поставить диагноз, за исключением проблем с щитовидной железой», — рассказала американка. Еще больше она расстроилась, когда после помолвки с 25-летним Стивеном Хатсоном начала примерять свадебные платья и обнаружила, что они не застегиваются на ней.

У американки был год, чтобы похудеть к свадьбе. Женщина изменила образ жизни и села на диету, основой которой были нежирные богатые белком продукты. В августе 2019 года она изменила пищевые привычки и обеспечила себе дефицит калорий. Американка начала заниматься силовыми тренировками по шесть дней в неделю.

Раньше женщина завтракала пончиками, а в обед питалась фастфудом. В течение дня она перекусывала чипсами, макаронами с сыром и конфетами, а на ужин съедала разогретые в микроволновке полуфабрикаты или фастфуд.

Теперь Хадсон завтракает яичными белками, беконом из индейки с оладьями или протеиновыми блинами. На обед женщина ест тунца с крекерами или сэндвич с куриным салатом. В качестве закуски она выбирает джерки из говядины, йогурт, протеиновые напитки и батончики и овсянку. На ужин американка съедает курицу гриль с овощами и бобами или картошкой.

К моменту свадьбы, которая состоялась в ноябре 2020 года, она сбросила 22 килограмма. После церемонии женщина продолжила худеть, и к настоящему моменту ей удалось сбросить 50 килограммов и набрать мышечную массу. Теперь она весит 65 килограммов.

Американка делилась своими успехами в соцсетях, а затем начала давать рекомендации другим пользователям. Теперь Хатсон работает фитнес-тренером. Женщина подчеркнула, что муж поддерживал ее за все время похудения.

Она снизила вес ниже целевого, но планирует придерживаться принципа дефицита калорий и дальше. После этого в течение нескольких месяцев она будет набирать мышечную массу.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Гургаон, штат Харьяна, за год и два месяца похудела на 18 килограммов благодаря прогулкам и диете. Она начала пить достаточное количество воды и научилась отказываться от нездоровой пищи.

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Алиса Дмитриева
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