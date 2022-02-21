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«Магнит» и «Пятерочка» объединились для борьбы с пакетами

«Магнит» и «Пятерочка» запустили проект популяризации многоразовых сумок вместо пакетов

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

«Магнит», «Пятерочка» и «Эльдорадо» запустили совместный проект популяризации многоразовых сумок для покупок. Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Проект реализуется при поддержке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). До августа 2022 года покупатели магазинов в Москве и Краснодаре смогут приобрести на кассе магазинов сумку-шоппер. Таким образом компании решили бороться с использованием полиэтиленовых пакетов, вместо которых предлагают многоразовую альтернативу. За повторное использование такого шоппера покупатели получат баллы в программах лояльности «Магнита», «Пятерочки» и «Эльдорадо».

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В компаниях отметили, что шоппер легко можно сдать на переработку после истечения срока службы. Стоимость такой сумки составит 29,9 рубля, эту сумму можно будет вернуть в виде бонусных баллов при следующей покупке от 500 рублей. Лидеры российского рынка ретейла объединились, чтобы привлечь внимание граждан в проблеме пластиковых отходов. Компании надеются, что проект поможет сформировать у граждан привычку всегда ходить за покупками со своим шоппером.

«Мы уже много делаем, чтобы стимулировать ответственное потребление, и видим, что гости "Пятерочки" все активнее делают выбор в пользу многоразовой упаковки. Этот совместный проект — это еще и вклад в 17-ю цель устойчивого развития ООН — партнерство в интересах устойчивого развития», — заявила директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятерочка» Оксана Трофимова.

С проблемой пластиковых отходов собираются бороться и на федеральном уровне. Правительство обсуждает возможность запрета на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика. Как сообщила в декабре 2021 года вице-премьер России Виктория Абрамченко, запрет введут с начала 2023 года.

Нина Ташевская
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