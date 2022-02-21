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Российских полицейских задержали за попытку кражи банкомата

Два российских полицейских задержаны за попытку украсть банкомат с помощью троса и авто

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Республике Адыгея два бывших сотрудника одного из райотделов МВД обвиняются по статье 158 («Покушение на кражу») УК РФ. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 12 февраля обвиняемые подъехали к одному из магазинов на оборудованной лебедкой «Газели». Они разбили арматурой витрину магазина, обмотали тросом банкомат и попытались его выдернуть. При этом их план провалился: груз уперся в оконный проем, а в торговой точке сработала сигнализация. Бросив лебедку, воры бросились бежать. Опасаясь возможных последствий, они также бросили машину в соседнем районе и подожгли ее.

Причастность сотрудников к преступлению установили благодаря совместной работе службы собственной безопасности и управления уголовного розыска республиканского управления МВД. Оба арестованы и помещены в СИЗО на время расследования.

В Республиканской полиции заявили, что при подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее в феврале сообщалось, что в Москве правоохранители провели спецоперацию по задержанию полицейских из ОВД «Марьино» и «Кузьминки», которые зарабатывали на продаже ритуальщикам сведений об умерших жителях столицы.

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Владимир Седов
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