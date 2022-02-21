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Обороты похоронного бизнеса в России рекордно выросли

«Ъ»: оборот рынка ритуальных услуг России вырос на рекордные 12,5 процента в 2021 году

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Оборот рынка ритуальных услуг России в 2021 году взлетел на 12,5 процента год к году, до 80,4 миллиарда рублей. Это рекорд с 2013 года (тогда рост был 14,3 процента), пишет «Коммерсантъ».

Показатель оказался ниже прироста уровня смертности, составившего 15,1 процента год к году (2,44 миллиона человек). Причина этого — в желании россиян экономить на погребении и в неготовности «к дополнительной финансовой нагрузке», отмечают участники бизнеса. Также они называют среди причин высокую инфляцию.

Самый большой рост рынка произошел в Подмосковье, где общая выручка ритуальных компаний в прошлом году увеличилась на 53 процента, до 6,3 миллиарда рублей. В остальных регионах прирост составил от 5-15 процентов. Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов отметил, что оборот отрасли с учетом теневой выручки вырос за год на 20-25 процентов, до 300 миллиардов рублей.

Похороны в Москве в среднем обходятся заказчикам в 135 тысяч рублей. Такую цену ранее назвал глава крупнейшей в столице похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

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Платон Щукин
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