Стало известно о гибели итальянского посла в Австралии

Посол Италии в Австралии Франческа Тардиоли погибла, выпав с балкона собственного дома. Об этом сообщает итальянское издание Corriere di Umbria.

Дипломат разбилась насмерть, упав с четвертого этажа своего дома в городе Фолиньо (провинция Перуджа). Предположительно, это произошло из-за потери равновесия, однако полиция начала расследование обстоятельств смерти Тардиоли.

«С глубокой скорбью мы оплакиваем потерю Франчески Тардиоли и присоединяемся к горю семьи. Она была прекрасным дипломатом и служителем государства», — говорится в сообщении МИД Италии.

В феврале 2021 года посол Италии Лука Аттаназио скончался в результате вооруженного нападения на конвой ООН в Демократической Республике Конго (ДРК). Инцидент произошел в городе Гома, при нападении также погиб сопровождавший Аттаназио солдат корпуса карабинеров.