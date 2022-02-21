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Стало известно о гибели итальянского посла в Австралии

Посол Италии в Австралии Тардиоли упала с балкона и разбилась насмерть

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / Reuters

Посол Италии в Австралии Франческа Тардиоли погибла, выпав с балкона собственного дома. Об этом сообщает итальянское издание Corriere di Umbria.

Дипломат разбилась насмерть, упав с четвертого этажа своего дома в городе Фолиньо (провинция Перуджа). Предположительно, это произошло из-за потери равновесия, однако полиция начала расследование обстоятельств смерти Тардиоли.

«С глубокой скорбью мы оплакиваем потерю Франчески Тардиоли и присоединяемся к горю семьи. Она была прекрасным дипломатом и служителем государства», — говорится в сообщении МИД Италии.

В феврале 2021 года посол Италии Лука Аттаназио скончался в результате вооруженного нападения на конвой ООН в Демократической Республике Конго (ДРК). Инцидент произошел в городе Гома, при нападении также погиб сопровождавший Аттаназио солдат корпуса карабинеров.

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Николай Чигасов
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