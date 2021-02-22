Посол Италии погиб при нападении на конвой в ДР Конго

Посол Италии Лука Аттаназио скончался в результате вооруженного нападения на конвой ООН в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Италии.

В заявлении внешнеполитического ведомства отметили, что инцидент произошел в городе Гома, при нападении также погиб сопровождавший Аттаназио солдат корпуса карабинеров. «Посол и солдат корпуса карабинеров ехали на машине в колонне МООНСДРК, миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго», — подчеркнули в коммюнике ведомства.

21 февраля сообщалось, что в Ливии трое неизвестных открыли огонь по кортежу главы МВД Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башаги, министр в ходе нападения не пострадал. Уточнялось, что покушение было совершено в момент, когда глава ведомства направлялся в свою резиденцию, расположенную в районе Джанзур на западе Триполи.