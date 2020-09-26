Боевики устроили засаду на губернатора и убили 15 человек

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), устроили засаду на губернатора штата Борно Бабагана Умара Зулума в Нигерии и убили 15 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Нападение произошло около города Бага на берегу озера Чад, когда кортеж политика проезжал недалеко от штаб-квартиры Многонациональных объединенных сил специального назначения (MNJTF). Террористы обстреляли автомобили из пулеметов и гранатометов.

В результате были убиты 15 человек: восемь полицейских, три солдата и четыре члена ополчения. Сам губернатор не пострадал.

В январе пираты у берегов Нигерии похитили двух россиян: они атаковали нефтяной земснаряд AMBIKA, шедший под флагом Нигерии. Атака сопровождалась перестрелкой между пиратами и находившимися на борту судна сотрудниками охраны.