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В Ливии заявили о нападении на кортеж главы МВД ПНС страны

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Фатхи Башага
Фатхи Башага
Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Трое неизвестных открыли огонь по кортежу главы МВД Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башаги, министр в ходе нападения не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в службе охраны Башаги.

Собеседник агентства уточнил, что покушение было совершено в момент, когда глава ведомства направлялся в свою резиденцию, расположенную в районе Джанзур на западе Триполи. Отмечается, что двоих злоумышленников задержали, третий был убит охранниками Башаги.

15 февраля сообщалось, что глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж покинул свой пост и навсегда уехал из страны, поручив своему заместителю Ахмеду Майтыгу официально передать власть новому президентскому совету.

В начале февраля стороны конфликта в Ливии договорились о создании временного правительства в ходе встречи, прошедшей в Женеве под эгидой ООН. По результатам голосования временным премьер-министром Ливии был избран Абдель Хамид ад-Дбейба, а президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манафи.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с этим между Турцией и Египтом ухудшились отношения, страны перешли к конфронтации.

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