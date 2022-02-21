Журнал о поэзии оштрафовали на 35 тысяч рублей за матерную цитату Тургенева

Ростовский журнал о поэзии Prosodia оштрафовали на 35 тысяч рублей за матерную цитату из письма Ивана Тургенева. Об этом главный редактор издания Владимир Козлов сообщил в своем Facebook-аккаунте.

Иски были поданы к самому Козлову и к АНО «Инновационные гуманитарные проекты», которому принадлежит свидетельство о регистрации prosodia.ru. Журнал получил штраф за то, что процитировал отрывки из переписки классика с публицистом Александром Герценом. В ней Тургенев использует слово «в******к» в значении «внебрачный сын».

«В какой-то момент, когда обе стороны изложили аргументы, я даже подумал, что точно будет предупреждение — потому что не только мы, но и Роскомнадзор к нашему удивлению рекомендовал им обойтись. Но нет, видимо, растление общественной морали нецензурной бранью, пусть даже и в исполнении певца великого и могучего русского языка, должно было быть наказано. У нас есть несколько дней подумать, стоит ли связываться с апелляцией», — написал Козлов.

О том, что Донское управление Роскомнадзора составило административный протокол на журнал Prosodia, стало известно 16 февраля. Тогда главный редактор журнала напомнил, что издание не сеет брань, но и не считает, что читателей старше 18 лет необходимо охранять от суждений классиков.