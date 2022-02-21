Пушилин призвал всех мужчин в ДНР прийти в военные комиссариаты

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал всех мужчин в республике прийти в военные комиссариаты. Заявление опубликовано на официальном сайте.

«Мы должны объединить все усилия. Призываю все мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества. Вместе мы защитим Донбасс и всех русских людей! Вместе мы добьёмся победы!» — заявил Пушилин.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные республики обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации мирных жителей в Россию. Они также подписали указы о всеобщей мобилизации.

Киев утверждает, что не рассматривает планы наступления в Донбассе.