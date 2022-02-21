Кремль назвал дату переговоров Путина с президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 февраля, проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры двух стран планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии, которая, по словам Кремля, выведет отношения России и Азербайджана на новый уровень. Предполагается обсуждение вопросов экономического и политического сотрудничества.

Другой темой встречи станет реализация соглашений между Арменией, Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху. Политики обсудят меры по экономическому восстановлению региона.

Путин и Алиев созванивались в январе, тогда лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и Казахстане. Незадолго до этого президент Азербайджана провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем встречи стало создание транспортной системы, которая могла бы связать Украину, Азербайджан, Грузию и Молдавию в обход России.