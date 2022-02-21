Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль назвал дату переговоров Путина с президентом Азербайджана

22 февраля Путин проведет переговоры с президентом Азербайджана Алиевым
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 февраля, проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры двух стран планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии, которая, по словам Кремля, выведет отношения России и Азербайджана на новый уровень. Предполагается обсуждение вопросов экономического и политического сотрудничества.

Другой темой встречи станет реализация соглашений между Арменией, Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху. Политики обсудят меры по экономическому восстановлению региона.

Путин и Алиев созванивались в январе, тогда лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и Казахстане. Незадолго до этого президент Азербайджана провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем встречи стало создание транспортной системы, которая могла бы связать Украину, Азербайджан, Грузию и Молдавию в обход России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов на границе
США обвинили Россию в продвижении войск к границам Украины
Власти Италии призвали граждан покинуть Украину
В России рассказали об ответе на европейские санкции
Раскрыта сумма трат россиян на подарки к 23 Февраля и 8 Марта
Валиева обратилась к тренерам после Олимпийских игр в Пекине
Российская юмористка рассказала о некомфортной жизни в Казани
Российский губернатор назвал Жириновского пророком из-за ситуации в Донбассе
Российские военные заявили об уничтожении на границе двух украинских БМП
Крупный банк обвинили в обслуживании коррупционеров и наркоторговцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.