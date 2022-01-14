Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский заявил об обсуждении создания транспортного коридора в обход России

Зеленский: на встрече с Алиевым обсуждался вопрос создания транспортного коридора

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсуждался вопрос создания транспортного коридора. По словам главы государства, система призвана объединить четыре страны: Украину, Азербайджан, Грузию и Молдавию — в обход России. Слова политика передает ТАСС.

Алиев, в свою очередь, заявил, что Баку готов сотрудничать с Киевом во всех сферах.

Переговоры Зеленского и Алиева один на один прошли в пятницу, 14 января, в Киеве. После этого состоится двусторонняя встреча с расширенном составе. По итогам переговоров президенты подписали шесть документов, среди которых совместное заявление глав государств, меморандум о двусторонней торговле, продовольственной безопасности и соглашение в аграрной сфере.

О планах создания транспортного коридора между Киевом и Кишиневом Зеленский говорил еще на встрече с президентом Молдавии Майей Санду 12 января. «В перспективе этот коридор сократит путь между двумя городами до пяти-шести часов, став самым коротким путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы», — сообщается на сайте офиса президента Украины. Однако тогда речь о включении в систему Азербайджана и Грузии не шла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии
300-килограммовая россиянка стала затворницей из страха сломать лестницу в доме
Офицера ФСО обвинили в хищениях на реконструкции 11 башен Кремля
Бюро расследований Украины допустило перекрестный допрос Порошенко и Медведчука
Россияне раскрыли способы избежать строгих ограничений на курортах Вьетнама
Росздравнадзор проверит отославших домой парня с внутренним кровотечением врачей
Иммунолог описал начинающуюся волну омикрона фразой «больницы будут забиты»
Стало известно о секретной подготовке в США элитных украинских спецназовцев
Названы главные условия открытия новых стран для туристов из России
Переезд Куравлева в дом престарелых назвали актом спасения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter