Путин и Алиев обсудили Украину

Президент России Владимир Путин созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

«С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева», — говорится в сообщении.

Путин также рассказал Алиеву о контактах с США и их союзниками по вопросам гарантий безопасности. Помимо прочего, главы государств обсудили недавние события в Казахстане и позитивно отметили то, что миротворческим силам ОДКБ удалось нормализовать ситуацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским 14 января в Киеве. Главы государств обсудили создание транспортного коридора, соединяющего Украину, Азербайджан, Грузию и Молдавию в обход России.