Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Путин и Алиев обсудили Украину

Путин обсудил с президентом Азербайджана Алиевым ситуацию на Украине

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

«С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря

Путин также рассказал Алиеву о контактах с США и их союзниками по вопросам гарантий безопасности. Помимо прочего, главы государств обсудили недавние события в Казахстане и позитивно отметили то, что миротворческим силам ОДКБ удалось нормализовать ситуацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским 14 января в Киеве. Главы государств обсудили создание транспортного коридора, соединяющего Украину, Азербайджан, Грузию и Молдавию в обход России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО раскрыл позицию членов альянса по «Северному потоку-2»
Названа причина экстренной посадки пассажирского Boeing в Пулково
Летевший в США пассажирский Boeing экстренно сел в Санкт-Петербурге
Звезды сериала «Эйфория» закрутили роман
F-35A помешала маленькая птица
Стерлинг призвал сажать в тюрьму уличенных в применении допинга бойцов
В российском городе упавшая с крыши глыба льда убила мужчину
Родители угрожавшего бить русских дагестанца извинились за сына
Российский фондовый рынок закрылся падением
В заходящий на посадку в Сочи самолет ударила молния
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter