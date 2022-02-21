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Путин заявил о рисках в случае возможного принятия Украины в НАТО

Путин предупредил, что из-за принятия Украины в НАТО угрозы безопасности России возрастут

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за возможного принятия Украины в НАТО многократно возрастут риски для безопасности России. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), трансляция которой ведется на портале «Смотрим.ру».

Американский президент Джо Байден пообещал, что Украину не собираются принимать в НАТО «завтра» и что есть мораторий на это, пояснил Путин.

Ранее президент России подчеркнул, что действия Киева указывают на его нежелание исполнять Минские соглашения.

Украина, по словам Путина, уже провела две карательные операции на Донбассе, а происходящее сейчас похоже на начало третьей.

Внеочередное совещание Совбеза по вопросу признания ДНР и ЛНР началось в понедельник, 21 февраля.

Накануне главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать республики.

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Анна Щербакова
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