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Названо количество развернутых для пациентов с COVID-19 больничных коек в Москве

Заммэра Ракова заявила, что в Москве подготовлено около 14 тысяч коек для больных COVID-19

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сейчас в Москве развернуто примерно 14 тысяч больничных коек для пациентов с COVID-19. Такое количество назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает в понедельник, 21 февраля, ТАСС.

Она пояснила, что в городе для пациентов с коронавирусом также планируют высвободить для планового использования еще более двух тысяч коек.

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Доля свободного коечного фонда в столице в настоящее время составляет около 45 процентов, добавила заммэра.

Ранее Ракова подчеркнула, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30 процентов.

Кроме того, отмечено снижение заболеваемости среди детей и подростков, уточнила она.

Ракова также отметила, что плановую и экстренную помощь начнут оказывать в больницах Москвы спустя две недели после санобработки и тестирования сотрудников на COVID-19.

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Анна Щербакова
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