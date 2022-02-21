Названо количество развернутых для пациентов с COVID-19 больничных коек в Москве
Сейчас в Москве развернуто примерно 14 тысяч больничных коек для пациентов с COVID-19. Такое количество назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает в понедельник, 21 февраля, ТАСС.
Она пояснила, что в городе для пациентов с коронавирусом также планируют высвободить для планового использования еще более двух тысяч коек.
Доля свободного коечного фонда в столице в настоящее время составляет около 45 процентов, добавила заммэра.
Ранее Ракова подчеркнула, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30 процентов.
Кроме того, отмечено снижение заболеваемости среди детей и подростков, уточнила она.
Ракова также отметила, что плановую и экстренную помощь начнут оказывать в больницах Москвы спустя две недели после санобработки и тестирования сотрудников на COVID-19.