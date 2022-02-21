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Бывший полицейский пойдет под суд за развращение школьниц и хранение оружия

В Туле полицейский шантажировал школьниц интимными фотографиями

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Тульской области 32-летний бывший полицейский пойдет под суд за развращение российских школьниц и хранение оружия. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре 2020 года злоумышленник познакомился в одной из социальных сетей с девочками, не достигшими 14 и 16 лет. В ходе переписки он выманил у подростков интимные фотографии и начал шантажировать их. В 2021 году он несколько раз совершил в отношении одной из них действия сексуального характера, а фото отказавшейся от его требований второй несовершеннолетней распространил в интернете.

Когда сотрудники ФСБ задержали полицейского, у него нашли незаконно хранившееся огнестрельное оружие и множество патронов к нему. СКР возбудил и расследовал в отношении задержанного уголовные дела о шести эпизодах против половой неприкосновенности подростков, незаконном распространении сведений о частной жизни и незаконном хранении оружия.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

8 января сообщалось, что житель рабочего поселка Мишкино Курганской области ночью из нарезного ружья расстрелял полицейскую машину УАЗ и убил одного из сотрудников полиции, еще один полицейский получил ранения.

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Владимир Седов
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