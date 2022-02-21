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Украина отреагировала на нахождение российских войск в Белоруссии после учений

Министр Резников назвал ожидаемым пребывание российских войск в Белоруссии после учений

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

В Министерстве обороны Украины назвали ожидаемым сценарием то, что российские войска продолжат находиться на территории Белоруссии по окончании учений «Союзная решимость-2022». Об этом заявил глава военного ведомства Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

Резников отреагировал на нахождение военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в Белоруссии после учений и назвал прогнозируемым подобное развитие событий.

«Мы прогнозировали, что российские войска не покинут Белоруссию после их учений, потому что их везли с самого Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращаться назад», — пояснил министр.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что российские войска, прибывшие на учения «Союзная решимость-2022», покинут республику только в случае «объективной необходимости», и призвали НАТО отвести своих военных от границ страны.

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Алевтина Запольская
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