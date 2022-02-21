Российские войска покинут Белоруссию только при «объективной необходимости»

В Министерстве обороны Белоруссии заявили, что российские войска, прибывшие на учения «Союзная решимость-2022», покинут республику только при возникновении «объективной необходимости». НАТО также призвали отвести войска от границ страны, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Уточняется, что в места постоянной дислокации российские войска будут возвращаться только «когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим». В Минобороны добавили, что все происходящее сейчас в республике — «сугубо внутреннее дело». При этом во многом время отправки войск России обратно зависит и от «западных коллег», пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования Союзного государства в рамках военных учений. Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что военные мероприятия продлеваются из-за нарастания военной активности на внешних границах и обострения конфликта в Донбассе. Незадолго до этого министр иностранных дел республики Владимир Макей говорил, что российские войска не будут оставаться на территории страны после окончания «Союзной решимости-2022».

Учения проходили с 10 по 20 февраля. Перемещение российской военной техники на территорию республики навело страны Запада на мысль о том, что Москва готовит нападение на Украину со стороны Белоруссии. В связи с этим США пригрозили Минску «решительным ответом».