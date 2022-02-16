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Минск раскрыл планы российских военных после окончания учений

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что российские военные и техника не останутся в стране

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскрыл планы российских военных после окончания совместных учений «Союзная решимость-2022». По его словам, они покинут территорию страны, сообщает БЕЛТА.

«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (Вооруженных сил России. — прим. «Ленты.ру») не останется после этих учений», — заявил Макей.

Глава МИД отметил, что заявления об этом уже звучали и со стороны оборонных ведомств обеих стран. Он также подчеркнул, что, проводя совместные учения, Москва и Минск не нарушили ни одного международного соглашения.

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14 февраля

В феврале 2022 года в Белоруссии стартовали российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022». Военнослужащие, по словам президента республики Александра Лукашенко, отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

Перемещение российской военной техники на территорию Белоруссии навело страны Запада на мысль о том, что Москва готовит нападение на Украину с территории республики. В связи с этим США пригрозили Минску «решительным ответом».

Однако 15 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о возвращении части военных после учений в Белоруссии.

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Алиса Реброва
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