Минск раскрыл планы российских военных после окончания учений

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскрыл планы российских военных после окончания совместных учений «Союзная решимость-2022». По его словам, они покинут территорию страны, сообщает БЕЛТА.

«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (Вооруженных сил России. — прим. «Ленты.ру») не останется после этих учений», — заявил Макей.

Глава МИД отметил, что заявления об этом уже звучали и со стороны оборонных ведомств обеих стран. Он также подчеркнул, что, проводя совместные учения, Москва и Минск не нарушили ни одного международного соглашения.

В феврале 2022 года в Белоруссии стартовали российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022». Военнослужащие, по словам президента республики Александра Лукашенко, отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

Перемещение российской военной техники на территорию Белоруссии навело страны Запада на мысль о том, что Москва готовит нападение на Украину с территории республики. В связи с этим США пригрозили Минску «решительным ответом».

Однако 15 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о возвращении части военных после учений в Белоруссии.