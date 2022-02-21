Алеся Кафельникова вернулась на подиум после родов

Российская модель Алеся Кафельникова впервые приняла участие в модном показе после рождения дочери Киары. Фотографии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

23-летняя манекенщица вернулась на подиум на шоу бренда David Koma, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Папарацци засняли знаменитость в платье-футболке со словом London на груди, перчатках и высоких чулках черного цвета. На другом кадре она запечатлена в мини-платье с асимметричным разрезом на бедре.

«Спасибо большое, Давид Кома, за приглашение стать частью вашего шоу», — подписала Кафельникова пост, который набрал 21 тысячу лайков. Известно, что упомянутое дефиле стало первым, в котором она работала в качестве модели после родов.

Поклонники восхитились внешним видом звезды в комментариях под снимками. «Лучшая», «Звезда», «Каждая уважающая себя девушка после рождения ребенка», «Горжусь тобой», «С возвращением на подиум!» — высказывались они.

В июле супермодель Алеся Кафельникова впервые рассказала подробности о своем новорожденном ребенке. У 22-летней на тот момент знаменитости родилась дочь, ее назвали Киарой. Модель также намекнула на то, что взяла себе фамилию мужа, руководителя рекламного агентства Георгия Петришина, за которого она вышла замуж 22 мая прошлого года в Москве.