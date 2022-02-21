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Россияне начали массово покупать путевки в один регион России на 8 Марта

Сочи оказался самым популярным направлением при бронировании туров с кешбэком на 8 Марта

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Отечественные туристы начали массово покупать путевки в Сочи по программе туристического кешбэка на 8 Марта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов туротрасли, курорт популярен у путешественников из-за возможности совместить отдых у моря и в горах. Доля Сочи в общем объеме бронирований по стране на начало марта составила более 50 процентов. На втором месте среди самых востребованных направлений для отдыха в России оказались Кавминводы, на третьем — Санкт-Петербург. В топ-5 регионов также вошли Крым и Калининград.

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Наиболее привлекательные цены на отдых на мартовские праздники на курорт Роза Хутор в Сочи предлагает туроператор TUI Россия — стоимость путевки на семь ночей с перелетом и проживанием в отеле категории три звезды для одного путешественника составляет 70,8 тысячи рублей. Недельный пакетный тур с перелетом и проживанием в четырехзвездочной гостинице в прибрежном кластере обойдется от 39,2 тысячи рублей на человека.

Стоимость экскурсионных путевок на три дня в Калининград у компании Coral Travel начинается от 8,4 тысячи рублей на человека без учета дороги, в Санкт-Петербург — от 8,6 тысячи. У туроператора «Дельфин» можно забронировать отдых в популярном крымском отеле «Ялта-Интурист» на четыре ночи с завтраками от 22,4 тысячи рублей на двоих. Стоимость проезда в тур не включена.

Ранее в феврале эксперты туристической отрасли назвали способ вернуть деньги за путешествия по России в рамках программы туристического кешбэка. Россиянам напомнили, что для возврата средств необходимо зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф. Далее выбрать путевку и оплатить с карты «Мир» одним платежом.

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Валентина Процкова
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