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Россиянам назвали способ вернуть деньги за путешествия по стране

Россиянам напомнили, что для получения кешбэка путевку необходимо оплатить картой «Мир»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Эксперты туристической отрасли назвали способ вернуть деньги за путешествия по России в рамках программы туристического кешбэка. Правила получения средств объяснили на телеканале «Дума ТВ», сообщают «Известия».

Россиянам напомнили, что с 18 января 2022 года возобновила работу программа кешбэка, благодаря которой можно вернуть 20 процентов от суммы, потраченной на поездки с туристической целью по стране. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф. Далее выбрать путевку и оплатить с карты «Мир» одним платежом.

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Отмечается, что тур должен длиться не меньше трех дней. При этом для возврата средств, согласно правилам, из путешествия необходимо вернуться не позднее 30 апреля. После регистрации и оплаты путевки кешбэк возвращается на карту в течение пяти рабочих дней. Итоговая сумма не может быть больше 20 тысяч рублей.

Ранее в феврале туроператоры зафиксировали ажиотажный интерес россиян к путешествиям по стране по программе туристического кешбэка. По словам специалистов, в настоящее время по акции бронируется около 90 процентов всех туров с датами заезда на ближайшие два месяца.

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Валентина Процкова
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