В России зафиксировали ажиотажный спрос на путешествия по стране с кешбэком

Эксперты туристической отрасли зафиксировали ажиотажный интерес россиян к путешествиям по стране по программе туристического кешбэка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные туроператоров.

Так, в компании «Русский экспресс» заявили об увеличении спроса на поездки по России за первый месяц, с начала действия нового этапа программы, на 50 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. По словам специалистов, в настоящее время по акции бронируется около 90 процентов всех туров с датами заезда на ближайшие два месяца.

В пресс-службе туроператора «TUI Россия» также отметили повышение интереса отечественных туристов к путевкам по стране — за месяц действия программы кешбэка спрос вырос на 32 процента.

Самым востребованным направлением в этот период стал Сочи. Также популярностью пользуются туры в Крым, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Татарстан, Анапу и на Домбай. Больше всего путевок по акции забронировали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга.

Ранее в феврале руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что за две недели, прошедшие после старта программы туристического кешбэка, на счета российских путешественников вернулась рекордная сумма. По ее словам, за первые две недели программой успели воспользоваться 200 тысяч человек, которые приобрели путевки или проживание в отелях на пять миллиардов рублей.