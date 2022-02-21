Садальский назвал современные российские телепроекты «отравой для мозга»

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскритиковал современные российские телепередачи. Он поделился своим мнением в Instagram.

В одной из последних публикаций 70-летний артист заявил, что его достали «однотипно-однообразные» шоу. Подобными проектами Садальский назвал «Танцы со звездами», «Ледниковые периоды», а также «Голос» среди детей, взрослых и пенсионеров. «Верх отравы для мозга — "Лучше всех". От одной верещащей отбивки может стошнить», — подытожил Садальский.

Однако он подчеркнул, что с удовольствием смотрит передачи с участием Натальи Галькович и Андрея Малахова. В комментариях к посту подписчики поддержали мнение Садальского, отметив, что актер «очень точно» охарактеризовал отечественное телевидение.

В августе 2021 года Станислав Садальский заявил, что в российских фильмах воцарилась вкусовщина. Отечественный кинематограф, по его мнению, стал скучным и «одноклеточным».