ДНР салютом встретила решение о признании независимости

В Донецке устроили салют в честь решения о признании независимости Донецкой народной республики (ДНР) Россией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Праздничные залпы запускают с центральной площади Ленина. Водители автомобилей на улицах города сигналят. Несмотря на скорое наступление комендантского часа люди выходят к подъездам своих домов и кричат «Ура!».

Опрошенные «Лентой.ру» дончане заявили, что теперь ждут дальнейших шагов российских властей, чаще всего они высказываются о возможном вводе российских миротворцев в Донбасс.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности. За признание ДНР и ЛНР выступили все члены Совбеза. Среди них, в частности, были премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.