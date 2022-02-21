Стало известно о порядке получения ковид-сертификатов по новым правилам

С 21 февраля в России изменились правила выдачи ковид-сертификатов. Их можно оформить на портале госуслуг при наличии антител к коронавирусу, однако получить документ можно только один раз. О порядке получения ковид-сертификатов по новым правилам рассказали в Минцифры.

«Минцифры России запустило новый сервис, на Госуслугах можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19. Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации», — говорится в сообщении ведомства.

На отказы в выдаче ковид-сертификатов во второй раз россияне стали писать в соцсетях. Автор одного из таких постов, заведующий кафедры математики школы «Интеллектуал» Алексей Сгибнев, на своей странице в Facebook рассказал, что документ выдают тем, кто никогда не вакцинировался российскими вакцинами, а также не обращался к медикам во время заболевания COVID-19. «То есть если вы вакцинировались "Спутником" больше года назад, то QR-код по антителам вам не дадут», — отметил он.

Одна из участниц закрытой группы «Вакцины от ковида. Личный опыт. Проект V1V2» в Facebook также заявила о проблеме с оформлением ковид-сертификата. «У меня истек 17 января QR-код от первичной вакцинации, антитела на Госуслугах у меня есть, двухмесячной давности примерно, подать заявление на код по антителам я не смогла, нашла на Госуслугах в правилах, что если был сертификат, то эта функция недоступна», — написала россиянка.

Заместитель главы Минцифры Олег Качанов, в свою очередь, подчеркнул, что разработанный сервис направлен на расширение возможностей тех россиян, которые «имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью».

Для уточнения ситуации «Лента.ру» направила запрос в пресс-службу Минздрава России.

Новые правила выдачи ковид-сертификатов вступили в силу в понедельник, 21 февраля. Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов уточнил, что главным критерием для выдачи ковид-сертификата будет само наличие антител. По его словам, четких требований к их уровню не установлено.