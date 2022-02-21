Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о порядке получения ковид-сертификатов по новым правилам

Россияне с антителами пожаловались на отказы в выдаче ковид-сертификата во второй раз

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С 21 февраля в России изменились правила выдачи ковид-сертификатов. Их можно оформить на портале госуслуг при наличии антител к коронавирусу, однако получить документ можно только один раз. О порядке получения ковид-сертификатов по новым правилам рассказали в Минцифры.

«Минцифры России запустило новый сервис, на Госуслугах можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19. Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации», — говорится в сообщении ведомства.

На отказы в выдаче ковид-сертификатов во второй раз россияне стали писать в соцсетях. Автор одного из таких постов, заведующий кафедры математики школы «Интеллектуал» Алексей Сгибнев, на своей странице в Facebook рассказал, что документ выдают тем, кто никогда не вакцинировался российскими вакцинами, а также не обращался к медикам во время заболевания COVID-19. «То есть если вы вакцинировались "Спутником" больше года назад, то QR-код по антителам вам не дадут», — отметил он.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

Одна из участниц закрытой группы «Вакцины от ковида. Личный опыт. Проект V1V2» в Facebook также заявила о проблеме с оформлением ковид-сертификата. «У меня истек 17 января QR-код от первичной вакцинации, антитела на Госуслугах у меня есть, двухмесячной давности примерно, подать заявление на код по антителам я не смогла, нашла на Госуслугах в правилах, что если был сертификат, то эта функция недоступна», — написала россиянка.

Заместитель главы Минцифры Олег Качанов, в свою очередь, подчеркнул, что разработанный сервис направлен на расширение возможностей тех россиян, которые «имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью».

Для уточнения ситуации «Лента.ру» направила запрос в пресс-службу Минздрава России.

Новые правила выдачи ковид-сертификатов вступили в силу в понедельник, 21 февраля. Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов уточнил, что главным критерием для выдачи ковид-сертификата будет само наличие антител. По его словам, четких требований к их уровню не установлено.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов на границе
В Луганской области из-за обстрелов взорвалась АЗС
Бывший менеджер Тома Круза пожаловалась на ужасный характер актера
Украина отреагировала на сообщения о рейде на БМП в Ростовскую область
Стало известно о порядке получения ковид-сертификатов по новым правилам
Приезжий предложил подростку интим за деньги в Москве
Стюардесса раскрыла обидное прозвище своей профессии и получила поддержку в сети
Лавров прокомментировал предупреждение США о терактах в городах России
Бывший полицейский пойдет под суд за развращение школьниц и хранение оружия
США обвинили Россию в продвижении войск к границам Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.