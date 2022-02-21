Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские корабли провели учение по поиску подлодок в Средиземном море

Корабли ВМФ России отработали поиск подлодок в Средиземном море

Фото: РИА Новости

Корабли ВМФ России отработали поиск иностранных подводных лодок в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

В маневрах принимали участие корабли Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, а также самолеты морской авиации Ил-38. Вместе они отработали мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок в назначенном районе.

Ранее сообщалось, что ракетный крейсер «Москва» провел артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря в рамках учений. В ходе учений артиллерия применялась для отражения атаки условного противника, который с воздуха пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. В качестве воздушных целей были использованы светящиеся авиационные бомбы.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс
Двоих россиян отпустят из-под стражи по делу о миллиардном мошенничестве
Вяльбе высказалась о терапевтических исключениях в спорте
ДНР сообщила о гибели шахтера на остановке во время обстрела
Две международные авиакомпании приостановили полеты в Киев
Лицо Меган Фокс после посещения клиники обругали в сети
В МЧС назвали число прибывших в Россию беженцев из Донбасса
Российскому адвокату дали условный срок за обман на 1,5 миллиона рублей
В России снизят ожидания от экономики
Названы минусы жилья для советской элиты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.