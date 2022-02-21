Российские корабли провели учение по поиску подлодок в Средиземном море

Корабли ВМФ России отработали поиск иностранных подводных лодок в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

В маневрах принимали участие корабли Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, а также самолеты морской авиации Ил-38. Вместе они отработали мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок в назначенном районе.

Ранее сообщалось, что ракетный крейсер «Москва» провел артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря в рамках учений. В ходе учений артиллерия применялась для отражения атаки условного противника, который с воздуха пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. В качестве воздушных целей были использованы светящиеся авиационные бомбы.