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Крейсер «Москва» провел стрельбы в Черном море

Ракетный крейсер «Москва» провел в акватории Черного моря артиллерийские стрельбы

Фото: пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

Ракетный крейсер «Москва» провел артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря в рамках учений. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ходе учений артиллерия применялась для отражения атаки условного противника, который с воздуха пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. В качестве воздушных целей были использованы светящиеся авиационные бомбы. Помимо этого, стрельбы проводились по надводным целям. Для имитации целей использовались корабельные щиты-мишени и макеты мин. Всего было поражено более 50 морских и воздушных целей условного противника.

В рамках масштабных маневров ВМФ России в море вышли более 30 кораблей Черноморского флота (ЧФ) из Севастополя и Новороссийска. Среди них — фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Марина Совина
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