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Корабли Черноморского флота вышли в море

Более 30 кораблей Черноморского флота отправились на учения

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Более 30 кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море из Севастополя и Новороссийска в ходе учений, проходящих в рамках масштабных маневров ВМФ России. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота, передает РИА Новости.

Среди них — фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны. Помимо корабельных соединений, также в учениях задействованы авиация флота и подразделения береговых войск. Им предстоит выполнить комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям

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Целью маневров назвали отработку обороны «морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника». Учения проводятся под руководством командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

11 февраля расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» выполнили подготовку к выполнению ракетной стрельбы. На учениях в Крыму они отработали уничтожение условного противника. Учения провели в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота. Всего на маневрах задействовали более 40 единиц техники.

Ранее сообщалось. что в рамках учений российского Военно-морского флота будет сформирован отряд из ракетных кораблей проекта 1164 «Атлант». Крейсеры Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов «Маршал Устинов», «Варяг» и «Москва» впервые соединятся в одной эскадре. Они вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами, а один такой крейсер способен создать защитный рубеж с радиусом в несколько сотен километров.

Как отметил бывший заместитель главы МИД России Сергей Орджоникидзе, появление крейсеров является частью военно-технического ответа России НАТО. Он уточнил, что подобные мероприятия призваны показать альянсу, что Россия может принять эффективные военные меры в ответ на любые его действия.

Марина Совина
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