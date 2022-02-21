В NYT оценили шансы Зеленского защитить Украину от России

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет защитить страну в случае «вторжения» России. К таким выводам пришла украинская журналистка Ольга Руденко в своей гостевой колонке The New York Times.

«53 процента украинцев считают, что Зеленский не сможет защитить страну в случае вторжения. Поведение господина Зеленского, странное до сумасбродства, скрывает правду: у него нет хороших вариантов», — заявила Руденко. По ее словам, Зеленский за несколько лет на посту президента так и не смог превратиться из шоумена в политика.

Руденко отмечает, что падающая популярность Зеленского среди украинцев ставит его в тяжелое положение на фоне якобы имеющей место угрозы «вторжения» со стороны России. Коррумпированность украинского лидера, а также его демонстративная скандальность (приводится пример перепалки с журналистами на ноябрьской пресс-конференции) лишают его доверия народа.

Пока Запад пытался предупредить Украину о «российском вторжении», пишет Руденко, президент утверждал, что подобные заявления излишне алармистские. По ее словам, у Зеленского нет выхода в ситуации с Россией. Если он пойдет на уступки Москве, народ выйдет на улицы и лишит президента власти, как это произошло с его предшественником Виктором Януковичем.

Если же Зеленский попытается что-то противопоставить российскому президенту Владимиру Путину, это неминуемо приведет к «агрессивной реакции» со стороны России и может вылиться в полномасштабный разрушительный конфликт.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в планах напасть на Украину. Москва отвергает подобные утверждения. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся российском «вторжении» являются алармистскими.