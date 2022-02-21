Бастрыкин поручил завести дело из-за разрушенного российского погранпункта

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дела из-за разрушенного украинским снарядом российского погранпункта. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает официальный сайт СКР.

Бастрыкин поручил главному следственному управлению СКР расследовать обстоятельства разрушения пункта, где несут службу пограничные наряды управления ФСБ по Ростовской области. По данным следствия, здание было уничтожено в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом. Погранпункт находился на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. На месте работают саперы.

Кроме того, глава СКР поручил установить обстоятельства гибели мирных жителей самопровозглашенной Луганской народной республики. Вечером 20 февраля в Донбассе в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли два человека.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации мирных жителей в Россию. Они также подписали указы о всеобщей мобилизации.