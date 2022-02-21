Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в Донбассе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели еще двоих мирных жителей самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным открытых источников, вечером 20 февраля 2022 года в Донбассе в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли два человека. По данному факту глава СКР поручил возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили два уголовных дела по факту гибели и ранения мирных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в результате массированных артобстрелов.

Расследование ведется по статье 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).