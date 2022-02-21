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Создана рекордно маленькая батарейка

Ученые создали батарейку размером меньше миллиметра

Изображение: IFW Dresden

Специалисты Хемницкого технического университета (Германия) спроектировали рекордный по размеру аккумулятор для питания небольших девайсов. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Energy Materials.

В материале говорится, что ученым удалось создать маленькую батарейку, размер которой не превышает одного квадратного миллиметра. Данный элемент способен снабжать энергией крошечные компьютеры и предметы интернета вещей (Internet of Things, IoT).

По словам немецких специалистов, многие крошечные приборы — например, биосовместимые датчики в организме, требуют от батарей соответствующего размера. Наиболее перспективными в этой отрасли являются небольшие фотоэлектрические и солнечные элементы, преобразующие свет в электрическую энергию на небольших компьютерных чипах. Однако свет и вибрация, необходимые для их функционирования, доступны не всегда.

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В этой связи специалисты стал использовать принцип «швейцарского рулета» (Swiss-roll), применяемый при разработке аккумуляторов обычного размера. Здесь на поверхность натянутой пластины наносятся тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов.

Ученые рассказали, что примененный ими метод позволяет создать батареи, которые способны питать энергией крошечные устройства на протяжении десяти часов. «Наши результаты показывают обнадеживающую производительность накопителя энергии в масштабе менее квадратного миллиметра», — отметил работающий над исследованием доктор Миншен Чжу.

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Андрей Ставицкий
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