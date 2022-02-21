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Владимир Соловьев не сдержал эмоций в эфире после слов Симоньян

У Владимира Соловьева накатились на глаза слезы в эфире после слов Симоньян о Донбассе

Кадр: «Россия 1» / YouTube

Российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержал эмоций в прямом эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». После слов главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян о Донбассе у ведущего накатились на глаза слезы. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.

Симоньян объявила, что хотела бы прочитать «самое душераздирающее стихотворение про войну», которое ей известно. Его автором является Роберт Рождественский. «Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти?» — прозвучала одна из строчек, цитируемого журналисткой стихотворения. Затем Симоньян добавила, что если одну такую девочку всем конфликтующим сторонам показать, вопрос в Донбассе будет закрыт.

После ее слов в эфире показали Соловьева — у телеведущего покраснели глаза и накатились слезы. «Говорят, что меньше всего воевать хотят генералы. Потому что в отличие от политиков они знают, к чему это ведет», — сказал Соловьев после речи Симоньян о геноциде русских в Донбассе.

Ранее народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине опровергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

Дарья Кучерявых
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