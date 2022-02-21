В Госдуме объяснили порядок работы парламента в случае признания ДНР и ЛНР

В случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сначала рассматривать закон об этом будет Госдума. Такой порядок объяснил замглавы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий, его слова приводит «Парламентская газета».

По его словам, после рассмотрения закона Государственной Думой документ ратифицирует Совет Федерации.

Ранее президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, где обсудили вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля.

Отмечается, что в ходе заседания все его члены поддержали признание независимости ДНР и ЛНР.