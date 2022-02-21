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В результате взрыва в Луганске пострадал глава представительства ЛНР в СЦКК

Глава представительства ЛНР в СЦКК Филипоненко пострадал в результате взрыва в Луганске

Фото: РИА Новости

Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко и его водитель пострадали в результате взрыва в центре Луганска. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» сообщила спецкорреспондент Ольга Курлаева.

По ее словам, взорванным оказался автомобиль.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на стоянке представительства. В результате пострадал руководитель организации Михаил Филипоненко. В Народной милиции ЛНР назвали произошедшее покушением.

Варвара Кошечкина
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