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Путин назвал виновников распада СССР

Путин заявил, что распад СССР лежит на совести большевиков и руководства КПСС
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал виновников распада СССР в ходе своего обращения, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

По его словам, распад СССР лежит на совести большевиков и руководства КПСС. Он отметил, что к этому привели ошибки большевиков в разные годы.

«Еще за два года до развала СССР его судьба была фактически предрешена. Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе заслугу завоевания независимости», — отметил российский лидер.

Ранее Путин напомнил, что современная Украина была целиком и полностью создана коммунистической Россией после 1917 года. «Причем [Владимир] Ленин и его соратники делали это весьма грубым способом, за счет отделения территорий. Проживающих там людей никто ни о чем не спрашивал», — сказал политик.

Марина Совина
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