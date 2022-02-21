Посол США назвал затрудняющее работу в Москве условие

Посол США в Москве Джон Салливан назвал условие, затрудняющее работу диппредставительства в Москве, в беседе с изданием Politico.

«Если российские власти продолжат высылки, посольству будет очень сложно продолжать безопасно функционировать», — заявил Салливан. Он рассказал, что в залах и кабинетах здания «по большей части тихо», а несколько этажей остаются не занятыми. Посол также высказал опасения, что по тем или иным причинам не получиться сделать визы для рабочих, которые будут заниматься инфраструктурой здания. В частности, он указал на проблемы с лифтами, генераторами и водяными насосами.

Несмотря на это, Салливан отметил, что ему нравится его работа. «Мне не за что извиниться, потому что я люблю свою работу, и люблю работать с моими коллегами в посольстве в Москве», — заключил он.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Москве предупредило о возможных терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время. Американцев, проживающих в России, призвали подумать о плане по выезду из страны, который бы не зависел от помощи со стороны правительства США.