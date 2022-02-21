Кремль анонсировал внеочередное заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, проведет внеочередное заседание Совета безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков анонсировал выступление президента на мероприятии и подчеркнул, что оно не является регулярным. При этом он не стал уточнять тему совещания, добавив, что о ней сообщат позже.

Представитель Кремля также рассказа, что у Путина сегодня должны состояться несколько международных звонков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России встретиться с американским лидером Джо Байденом в Европе. Оба президента поддержали идею. Встрече на высшем уровне будут предшествовать переговоры глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.