Швеция решила отозвать сотрудников посольства с Украины

Власти Швеции решили отозвать большую часть сотрудников посольства с Украины на родину из-за роста напряженности между Киевом и Москвой. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на шведский МИД, передает РИА Новости.

Глава МИД Анн Линде подчеркнула, что решение о возвращении дипломатов домой было принято на фоне повышенного риска «вторжения». «Если случится худшее, мы должны рассмотреть возможность закрытия посольства, как это уже сделали некоторые другие страны», — добавила она.

По информации агенства, в диппредставительстве Швеции в Киеве останутся сотрудники службы безопасности, а также дипломаты, работающие с дипотчетностью и консульскими вопросами.

Ранее стало известно, что Германия отказалась эвакуировать посольство из Киева на фоне обострения ситуации в Донбассе. «Пока мы здесь. Мир должен знать, что здесь происходит, потому что это война фейков», — заявила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.