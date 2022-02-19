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Европейская страна отказалась эвакуировать посольство из Киева

Посол ФРГ на Украине заявила, что Германия не собирается эвакуировать посольство из Киева

Фото: Pixabay

Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен в эфире телеканала «Украина-24» заявила, что Германия отказалась эвакуировать посольство из Киева на фоне обострения ситуации в Донбассе. Ее слова приводит ТАСС.

«Посольство Германии пока не собирается выезжать, хотим дальше здесь работать. Пока мы здесь. Мир должен знать, что здесь происходит, потому что это война фейков», — подчеркнула дипломатический представитель европейской страны.

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Фельдгузен добавила, что дипмиссия в Киеве должна остаться и контактировать с украинскими властями. По ее словам, в столице «все спокойно», но немецким гражданам посоветовали покинуть территорию страны, поскольку вывезти их в случае эскалации не будет возможности.

Посол указала, что Берлин будет поддерживать Украину в «нормандском формате» и готовит пакет жестких санкций против Москвы совместно с европейскими и американскими партнерами. ФРГ готова помогать деньгами, принимать беженцев, вести работу в сфере энергетики, но не поставлять оружие в зону военных действий.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о том, чтобы страны приложили еще больше усилий для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

Марина Совина
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