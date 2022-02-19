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Британия и Германия удвоят усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины

Британия и Германия договорились удвоить усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины
Борис Джонсон и Олаф Шольц

Борис Джонсон и Олаф Шольц. Фото: Sven Hoppe

Британский премьер-министр Борис Джонсон договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о том, чтобы страны приложили еще больше усилий для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом рассказали в пресс-службе премьера Великобритании, сообщает РИА Новости.

«Премьер-министр заявил, что мы в настоящий момент находимся в самой опасной фазе кризиса с вероятностью вторжения России в любой момент. Премьер-министр и канцлер Шольц настроены решительно на удвоение усилий, чтобы достичь политического урегулирования и избежать ненужного кровопролития», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия использует газ как оружие, в связи с чем необходимо как минимум отказаться от запуска газопровода «Северный поток-2», а также задуматься над остановкой проекта «Северный поток-1», транспортируя газ в Европу через Украину.

Марина Совина
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