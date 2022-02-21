Литва призвала наказать Белоруссию за размещение российских войск

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ввести дополнительные санкции против Белоруссии в связи с кризисом вокруг Украины. Наказать белорусские власти следует за размещение на своей территории российских войск, якобы угрожающих Киеву, считает дипломат. Цитату приводит Reuters.

«Нам нужно очень четко дать понять, какова цена наращивания вооружений на границе с Украиной», — подчеркнул Ландсбергис.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что российские войска, прибывшие на учения «Союзная решимость-2022», покинут республику только в случае «объективной необходимости», и призвали НАТО отвести своих военных от границ страны. В Минобороны добавили, что все происходящее сейчас в республике — «сугубо внутреннее дело». При этом во многом время отправки войск России обратно зависит и от «западных коллег», пояснили в ведомстве.