В Госдуме объяснили заявление посольства США про теракты

Заявление посольства США в России об угрозе терактов на территории страны построено на том, чтобы вогнать граждан «в процесс нагнетания обстановки». Так объяснил публикацию сообщения депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев, назвав его провокацией, пишет News.ru.

Тот факт, что подобное сообщение дипмиссия опубликовала в публичном пространстве, а не передала соответствующие сведения по линии двустороннего сотрудничества силовых структур США и России, является провокацией, отметил депутат.

«По-хорошему, им стоит объясниться, что конкретно они имели в виду. Если у них есть информация — у нас большое выстроенное сотрудничество по линии безопасности между США и РФ по силовому блоку и по внешней, и по внутренней безопасности», — добавил Хамзаев, отметив, что к такой информации не стоит относиться серьезно, однако выпускать ее из вида не следует.

Ранее посольство США в Москве предупредило о возможных терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время. Кроме того, американцев, проживающих в России, призвали подумать о плане по выезду из страны, который бы не зависел от помощи со стороны правительства Соединенных Штатов.